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Irak Başbakanı'ndan yeniden imara destek çağrısı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çinli ve uluslararası şirketlere, Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

20.09.2019 17:04Irak Başbakanı'ndan yeniden imara destek çağrısı
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çinli ve uluslararası şirketlere, Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına katkıda bulunma çağrısı yaptı.
Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulmehdi, Çin'in Anhui eyaletinde düzenlenen 2019 Dünya İmalat Konferansı'nda konuştu.
Ülkesinin bölgede etkin rol oynayabilmesi için Asya ülkeleri özellikle Çin ile güçlü ilişkilere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Abdulmehdi, Irak'ın kalkınmasına ve yeniden imarına katkı sağlamaları için Çinli ve uluslararası şirketlere çağrıda bulundu.
Abdulmehdi, konuşmasında Bağdat ve Pekin arasındaki ticaret hacminin yıllık 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, Irak ve Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.
Açıklamada ayrıca, Irak Başbakanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacağı kaydedildi.
Adil Abdulmehdi, bakanlar ve 16 valinin de aralarında bulunduğu üst düzey bir heyetle dün Çin'e gitmişti.
Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'in büyük çoğunluğu petrol sektöründe olmak üzere Irak'ta 20 milyar dolar yatırımı bulunduğunu söylemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakanlık, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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