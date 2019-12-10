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Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi gruplar ve göstericilerin üzerinde anlaşma sağlayacakları adaya hükümeti kurma görevini vermek istediğini açıkladı.

10.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:48Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi gruplar ve göstericilerin üzerinde anlaşma sağlayacakları adaya hükümeti kurma görevini vermek istediğini açıkladı.

Salih, terör örgütü DEAŞ'a karşı zaferin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Örgüte karşı elden edilen başarıdan dolayı Irak güvenlik güçlerini kutlayan Salih, "Kahramanlıkları anarken şu anda yeni tarih yazan günler yaşıyoruz. Barışçıl gösteri alanlarındaki kadınlarımız ve erkeklerimiz onurlu yaşam için mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Salih, açıklamasında, yeni başbakanın belirlenmesi ve hükümeti kurma konusuna da değindi. Göstericilere ve siyasi gruplara seslenen Salih, şunları kaydetti:
"Üzerinde ittifak sağlayacağımız ve rıza göstereceğimiz adaya hükümeti kurması için teklif götürmek istiyorum. Bu konuda dayanışma göstermeniz için çağrı yapıyorum."
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifasını sunmuş, Irak Meclisi de 1 Aralık Pazar günü Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.

Berhem Salih, Güncel

Kaynak: AA

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