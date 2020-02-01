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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma görevini verdi.

01.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:24
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma görevini verdi.
Allavi, Cumhurbaşkanının, yeni hükümeti kurması için verdiği görevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu.
Açıklamasında göstericilere de seslenen Allavi, şunları kaydetti:
"Göstericileri öldürenler cezalandırılana, yolsuzlukla mücadelede başarıya ulaşana, ekonomiyi düzeltene ve erken seçimi yapana kadar protestolarınızı sürdürün. Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim ve bunu çıkıp açıkça sizinle paylaşacağım. Vatan için sokağa çıktınız, eğer taleplerinizi yerine getirmezsem bu görevi hak etmiyorum demektir."
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi

Berhem Salih, Güncel

Kaynak: AA


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