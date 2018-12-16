Irak Cumhurbaşkanı İngiliz Vatandaşlığından Çıktı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Anayasası uyarınca İngiliz vatandaşlığından ayrıldığını duyurdu.
İNGİLİZ VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTI
Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman el-Feyli, yaptığı açıklamada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Saddam Hüseyin rejimi döneminde aldığı İngiltere vatandaşlığından Irak Anayasası'ndaki ilgili madde uyarınca çıktığını duyurdu.
GEÇTİĞİMİZ EKİM AYINDA SEÇİLMİŞTİ
Irak Anayasası'nın 18. maddesinin 4. fıkrası, üst düzey makamlardaki yetkililerin başka bir ülke vatandaşı olmalarını yasaklıyor.
Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı olarak geçen Ekim ayında cumhurbaşkanlığına seçilmişti.
İngiltere,Irak,Berhem Salih
16 Aralık 2018 Pazar 17:00