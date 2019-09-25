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Irak Cumhurbaşkanı'ndan egemenlik vurgusu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülke topraklarının ve egemenliğinin korunmasından sorumlu olanın yine Irak olduğunu söyledi.

25.09.2019 02:16Irak Cumhurbaşkanı'ndan egemenlik vurgusu
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülke topraklarının ve egemenliğinin korunmasından sorumlu olanın yine Irak olduğunu söyledi.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Salih, "Topraklarını ve egemenliğini korumaktan sorumlu olan Irak'ın kendisidir." dedi.
Irak'ın teröre karşı büyük zaferler elde ettiğini dile getiren Salih, "Bizler şimdi yeniden imar üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Görüşmede Trump ise ülkesinin Irak'la uzun ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'ı bitirmenin önemli bir iş olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: AA

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