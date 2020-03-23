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Irak Cumhurbaşkanı'ndan "sokağa çıkma yasağına uyulmazsa kriz derinleşebilir" uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığını belirterek, sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:12
Irak Cumhurbaşkanı'ndan
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığını belirterek, sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu.
Salih, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen kişi sayısındaki artışa dikkati çekti.
Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulmasını isteyen Salih, aksi takdirde virüs krizinin derinleşebileceği uyarısında bulundu.
Siyasi gruplara "siyasi kargaşa ortamından çıkılması için dayanışma" çağrısı
Irak'ta bir türlü yeni hükümetin kurulamamsı nedeniyle aylardır devam eden krize de değinen Salih, şunları kaydetti:
"Ülkede şu an tam anlamıyla bütün yetkilere sahip bir hükümetin bulunmayışı siyasi istikrarsızlığa neden oluyor. Son aylarda artan siyasi kargaşa ortamından çıkılması için tüm siyasi parti ve gruplara dayanışma çağrısı yapıyorum. Bu, tehlikeli bir durum ve herkes sorumluluğunu yerine getirmeli."
Irak'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 23 kişin hayatını kaybederken, vaka sayısı 266 olarak açıklanmıştı.
Irak yönetimi dün yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 29 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Berhem Salih, Irak, Güncel

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