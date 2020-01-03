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Irak Cumhurbaşkanı'ndan sükunet çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada bütün tarafları sükunete çağırdı.

03.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:05 Irak Cumhurbaşkanı'ndan sükunet çağrısı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada bütün tarafları sükunete çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstelenen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in şehadet haberlerini derin üzüntüyle aldık" denildi. Irak askeri müessesi mensuplarını hedef alan saldırıyı kınayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akıl sahibi kimselerin akıl ve mantığın üstünlüğünü sağlamak için girişimleri bulunmadığı takdirde, bu saldırı hem Irak hem bölgeyi etkileyecek sonuçlar getirecek. Bu olağanüstü durumda, ülkenin çıkarını, egemenliğini ve güvenliğini korumak için hepimizin görevi saflarımızı birleştirip birliğimizi korumamız olacak." - ERBİL

Kasım Süleymani, Berhem Salih, Haşdi Şabi, Bağdat, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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