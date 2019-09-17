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Irak Cumhurbaşkanı Salih Erbil'de

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih başkanlığındaki bir heyet Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sorunları görüşmek amacıyla Erbil'e geldi.

17.09.2019 20:42Irak Cumhurbaşkanı Salih Erbil'de
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih başkanlığındaki bir heyet Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sorunları görüşmek amacıyla Erbil'e geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ve beraberindeki heyetin Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandığı belirtildi. IKBY yetkilileriyle, Bağdat-Erbil arasındaki petrol geliri başta olmak üzere bütün sorunları görüşecek olan Salih ve beraberindeki heyet, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek.

Yeni Başbakan Adil Abdülmehdi'nin göreve gelmesi ardından Bağdat-Erbil arasındaki sorunları çözmek için anlaşmanın yapılmasına rağmen söz konunu anlaşma yürürlüğe girmemişti. - ERBİL

Berhem Salih, Bağdat, Erbil, Politika

Kaynak: İHA

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