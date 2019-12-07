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Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Göstericiler çete ve yasa dışı örgütlerce öldürüldü"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün gece başkent Bağdat'ta göstericilere yönelik saldırının arkasında çete ve yasa dışı örgütlerin olduğunu bildirdi.

07.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:26Irak Cumhurbaşkanı Salih:
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün gece başkent 'ta göstericilere yönelik saldırının arkasında çete ve yasa dışı örgütlerin olduğunu bildirdi.
Salih, dün gece Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda göstericilere yönelik saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, vatandaşların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden saldırının çete ve yasa dışı örgütlerce işlendiğini kaydetti.
Protestocuların barışçıl gösteriler düzenleme hakkının bulunduğunu ve can güvenliklerinin korunmasının da emniyet güçlerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Salih, faillerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Bağdat'ta dün gece kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.
Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Berhem Salih, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA

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