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Irak Cumhurbaşkanı Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Es-Zulfi'ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Es-Zulfi'ye verdi.

17.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:15
Irak Cumhurbaşkanı Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Es-Zulfi'ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Es-Zulfi'ye verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Berhem Salih, Necef, Güncel

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