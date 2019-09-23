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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Pompeo ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

23.09.2019 16:08Irak Cumhurbaşkanı Salih, Pompeo ile görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, New York'taki BM Genel Kurulu toplantısına katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiği belirtilerek, siyasi sahadaki gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldıkları kaydedildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in bölgenin istikrarı için gerilimi azaltmak ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağırdığı kaydedilen açıklama, dünya barış ve huzuru için teröre karşı savaşın sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Irak'ta huzurun sağlanması için iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söylemişti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Berhem Salih, New York, Politika

Kaynak: İHA

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