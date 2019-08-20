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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "AB'yle askeri iş birliği" vurgusu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

20.08.2019 16:32 Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Bağdat'ta temaslarını sürdüren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede Salih, Irak güvenlik güçlerinin teröre karşı kapasitesini güçlendirmek için AB ülkeleriyle askeri iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Bölgedeki gerginliklerin ciddi diyaloglar yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Salih, teröre karşı çabaların uluslararası düzeyde birleştirilmesi çağrısında bulundu.
Salih ayrıca Almanya ile ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesini arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Irak'ta uluslararası koalisyon kapsamında teröre karşı verilen mücadele, yeniden imar ve iç göçmenlerin evlerine dönmesi konularında Almanya'nın oynadığı rolü takdir ediyoruz."
Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer de ülkesinin Irak'ın istikrarına olan desteğini yineledi.
Karrenbauer, Almanya'nın Irak ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirilmek istediğini söyledi.
Irak'taki temasları kapsamında daha önce Başbakan Adil Abdulmehdi ve Savunma Bakanı Necah eş-Şemeri ile bir araya gelen Karrenbauer'in Erbil'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Berhem Salih, Almanya, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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