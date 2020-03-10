Menü
Haberler ›› Güncel ››Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten başbakan adayı için Şii taraflara mektup - Güncel

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten başbakan adayı için Şii taraflara mektup

Irak'ta hükümet kurma görevinden vazgeçen Allavi'nin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni başbakan adayının belirlenmesi için Şii taraflara mektup gönderdi.

10.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:30
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten başbakan adayı için Şii taraflara mektup
Irak'ta hükümet kurma görevinden vazgeçen Allavi'nin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni başbakan adayının belirlenmesi için Şii taraflara mektup gönderdi.
Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin protestoların ardından görevinden istifa etmesi sonrası başlayan hükümet krizi sürüyor. Geçtiğimiz ay Sünniler, Kürtler ve bazı Şii tarafların desteğini almadığı için hükümet kurma görevinden vazgeçen Muhammed Allavi'nin yerine yeni bir adayın belirlenmesi için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Şii siyasi taraflara mektup gönderdi. Irak anayasası kapsamında belirlenen sürenin dolmadan önce Şii taraflardan aday belirlemelerini isteyen Salih, söz konusu süre dolduğu takdirde siyasi gruplara dönmeden yeni başbakan adayını kendi belirleyecek.
Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi Kasım ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Berhem Salih, Hükümet, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?