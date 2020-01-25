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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gerilimin Libya'ya kayma riski taşıdığını söyledi.

25.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:48Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gerilimin 'ya kayma riski taşıdığını söyledi.
Resmi ziyaretler için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Salih, bugünkü temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Salih, Mattarella ile görüşmesinde, Irak'ın bağımsızlığı ve egemenliğinin herkesi önceliği olması gerektiğini dile getirdi.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ve ABD arasında artan tansiyonun ve bölgesel çatışmanın Libya'ya kadar uzanma riski taşıdığına dikkati çekerek, gerilimlerin, terörle mücadeleyi arka plana atma ve DEAŞ'ın Libya'ya kaymasına neden olabileceğine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Mattarella da İtalya ve Irak arasındaki iş birliğinin artmasını umduğunu belirtti.
Bu arada, gelecek aylarda Roma'da, DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı yapılmasının planlandığı bilgisi de paylaşıldı.
Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile sabah saatlerindeki görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada da iki liderin, Irak ve bölgedeki gelişmeleri ve insani krizleri ele aldığı aktarıldı.

Berhem Salih, Vatikan, Libya, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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