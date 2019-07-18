Haberler» Güncel» Haber

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

18.07.2019 17:25 Irak Cumhurbaşkanı Salih
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Berhem Salih, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:15   Düzce'de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu
20:15   Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu
20:15   Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu
20:15   Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu
20:12   Üniversite şantiyesindeki cinayet davasında karar
20:12   Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
20:11   İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gidiyor