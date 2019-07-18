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Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

18.07.2019 17:13

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Berhem Salih, Politika, Güncel

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