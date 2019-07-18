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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu

IRAK Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit olan Türk diplomat için taziyede bulundu.

18.07.2019 17:23 Irak Cumhurbaşkanı Salih
IRAK Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit olan Türk diplomat için taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı" denildi.


Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Politika

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