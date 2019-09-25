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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Trump'la görüştü

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Bakanı Donald Trump ile bir araya geldi.

25.09.2019 11:00
ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Bakanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, New York'taki BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Salih'in, Irak topraklarının ve egemenliğinin korunmasından ülkesinin sorumlu olduğunu söylediği aktarıldı. Irak'ın bütün alanlarda yaşadığı değişimlerin önemine değinen Salih, ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük zaferler elde ettiğini vurguladı. Salih, bölgenin huzur ve istikrarının korunması için gerilimin yatıştırılması gerektiğini dile getirdi.
Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Trump ise olumlu değişimleri memnuniyetle karşıladığını, ülkesinin Irak'ın imarı ve istikrarının sağlanması için verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, terör örgütü DEAŞ'ı bitirmenin önemli bir başarı olduğunu söyledi.
(İHA)
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Trump'la görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Donald Trump, New York, Güncel

Kaynak: İHA

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