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Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesini kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulundu.

03.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:12 Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesini kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulundu.
Salih, yayınladığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, her iki komutanın da terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol üstlendiklerini savundu.
Askeri liderleri hedef alan saldırıyı kınadığını belirten Salih, olayın hem Irak hem de bölge güvenliği için farklı yansımalara sebebiyet vereceğini belirtti.
Salih ayrıca, yüksek milli çıkarlar için herkesi, kendini kontrol etmeye ve "akıllı davranmaya" davet etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Berhem Salih, Güncel

Kaynak: AA

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