Irak Cumhurbaşkanlığı, ABD üssüne saldırıyı kınadı
Irak Cumhurbaşkanlığı, dün ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne yapılan saldırıyı kınayarak, olayı "terörist saldırı" olarak niteledi.
12.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:46
Irak Cumhurbaşkanlığı, dün ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne yapılan saldırıyı kınayarak, olayı "terörist saldırı" olarak niteledi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Taci Askeri Üssü'ne Katyuşa füzesiyle gerçekleştiren ve koalisyon güçleri arasında ölen ve yaralananlara neden olan terörist saldırıyı kınıyoruz." denildi.
Saldırının Irak'ın güvenliğini hedef aldığı kaydedilerek, perde arkasının ortaya çıkarılması için inceleme yapılması istendi.
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koalisyon güçlerine ait üslerin daha sıkı şekilde korunması için hükümete çağrıda bulundu.
İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi de, dün saldırı hakkında inceleme başlatılması talimatı vermişti.
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne dün gece saatlerinde düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Taci Askeri Üssü'ne Katyuşa füzesiyle gerçekleştiren ve koalisyon güçleri arasında ölen ve yaralananlara neden olan terörist saldırıyı kınıyoruz." denildi.
Saldırının Irak'ın güvenliğini hedef aldığı kaydedilerek, perde arkasının ortaya çıkarılması için inceleme yapılması istendi.
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koalisyon güçlerine ait üslerin daha sıkı şekilde korunması için hükümete çağrıda bulundu.
İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi de, dün saldırı hakkında inceleme başlatılması talimatı vermişti.
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne dün gece saatlerinde düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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