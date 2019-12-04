Irak el-Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını duyurdu

Irak güvenlik güçleri, geçen ay öldürülen DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısını Kerkük'te yakaladıklarını duyurdu.

Irak güvenlik güçleri iletişim organı Güvenlik Medya Hücresi (SMC) tarafından yayınlanan açıklamada Abu Khaldoun olarak bilinen teröristi Kerkük'ün Havice kentinde gözaltına aldıklarını açıkladı. Irak güvenlik güçleri, üstünde Shaalan Obeid yazan sahte kimlikle ele geçirdikleri Abu Khaldoun'un kendisinin el-Bağdadi'nin yardımcısı olduğunu iddia ettiğini belirttiler. Ebu Bekir el-Bağdadi Ekim ayında ABD ordusu tarafından Suriye'de öldürülmüştü.