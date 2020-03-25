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Irak, Fransa'nın koalisyon bünyesindeki askerlerini geri çektiğini duyurdu

Fransa'nın, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesinde görev yapan askerlerini Irak'tan çektiği belirtildi.

25.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:32
Irak, Fransa'nın koalisyon bünyesindeki askerlerini geri çektiğini duyurdu
Fransa 'nın, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesinde görev yapan askerlerini Irak 'tan çektiği belirtildi.
Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, ülkedeki gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa eden Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halef, hükümet ile yapılan anlaşma gereği DEAŞ karşıtı koalisyonda görev yapan Fransız güçlerinin Irak topraklarından ayrıldığını söyledi.
Halef, Fransız askerlerinin ülkeden çekilme nedenine dair ise detay vermedi.
Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da bugün giderek artan koronavirüs tehlikesi ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların ardından Irak'taki askerlerini çektiğini açıklamıştı.
Irak'ta en son yapılan açıklamaya göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28, vaka sayısı da 316.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Irak, Güncel

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