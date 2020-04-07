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Irak, Fransız müsteşarların kaldığı karargahı teslim aldı

Irak yönetimi, Fransız müsteşarların kaldığı karargahı, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinden teslim aldı.

07.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:34
Irak, Fransız müsteşarların kaldığı karargahı teslim aldı
Irak yönetimi, Fransız müsteşarların kaldığı karargahı, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinden teslim aldı.
Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleriyle yaptığı anlaşma gereğince Bağdat 'ta Fransız müsteşarların kaldığı karargahı geri aldığı belirtildi.
Koalisyon güçlerine bağlı bazı askeri üsler de daha önce Irak ordusuna teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bağdat, Irak, Güncel
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