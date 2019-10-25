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Irak güçleri, Yeşil Bölge'ye girmek isteyen göstericileri dağıttı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak olay yerinden uzaklaştırdı.

25.10.2019 03:54Irak güçleri, Yeşil Bölge'ye girmek isteyen göstericileri dağıttı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilerin bir kısmı Cumhuriyet Köprüsü'nü aşarak, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin önüne geldi. Hükümet karşıtı slogan atan göstericiler burada bir süre bekledikten sonra bölgenin içine girmeye çalıştı.
Göstericiler, kurulan güvenlik çemberini aşmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından alana ses bombaları atıldı.
Göstericiler, bu sırada "barışçıldır, barışçıldır" sloganı atarak Yeşil Bölge'nin önünden ayrıldı.
Irak'ta Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilcilerin merkezi olarak biliniyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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