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Irak güçlerinden Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.

08.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:42
Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice ilçesi ile Reşad, Riyad, Abbasi ve Zab kasabaları kırsalında gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.
Son dönemde Kerkük'te terör saldırılarının artması üzerine harekete geçtiklerini aktaran Harbiye, operasyona Irak Federal Polis gücü, Irak ordusu ve bölgedeki Haşdi Aşair'den (Aşiret Güçleri) gönüllülerin katıldığını ifade etti.
Harbiye, bir ilçe, dört kasaba ve yaklaşık 150 köy kırsalında DEAŞ'lı teröristlerin izini sürdüklerini dile getirdi.
Operasyonda terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat, hafif silah ve patlayıcı ele geçirildiği bilgisini veren Harbiye, operasyonun 3 gün daha devam edeceğini belirtti.
DEAŞ'ın Irak'taki varlığı
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor. Irak güçlerinden Kerkük’ün güneyinde terör örgütü DEAŞ’a operasyon

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel, Haber

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