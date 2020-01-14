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Irak hükümeti: "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız"

Irak yönetimi, meclisin "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu.

14.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:52Irak hükümeti:
yönetimi, meclisin "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu.
Irak Basın Sözcüsü Vilyam Verde, yaptığı basın açıklamasında, " , meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.
Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.
"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını vurguladı.
Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Başbakanlık, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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