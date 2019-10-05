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Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü

Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

05.10.2019 13:26Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü
Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.
Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı
Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.
Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Güncel

Kaynak: AA

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