Irak hükümetine "Siber saldırı"

Irak hükümetine ait yaklaşık 30 resmi site siber saldırıya maruz kaldı.



Aralarında İçişleri, Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurumuna ait sitelerinde yer aldığı siber saldırı sabahın erken saatlerinde başladı. Siber saldırıyı üstlenen ve kendilerine "Owned by M4X Pr0" adı veren grup yolladığı mesajında, Milli Güvenlik Kurumunun bazı yetkililerini şantaj yapmak ve Irak güvenliğini ilgilendiren bazı bilgileri sızdırmakla suçladı.



Siber saldırıyı yapan şahıslar, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye sorumsuzca davranan yetkilerin cezalandırılması için 72 saat süre verdiklerini de bildirdi.



Edinilen bilgilere göre bazı siteler geri alındı. - ERBİL

Kaynak: İHA