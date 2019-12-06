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Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, Afyonkarahisar'da

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi.

06.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:41
'ın Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi.
Tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etmesinin ardından Afyonkarahisar'ın tarihi evlerinin bulunduğu sokakları dolaşan El-Cenabi, ev ekmeği yapan fırını inceledi, kadınlara yönelik el sanatlarının eğitiminin verildiği Millet Hamamı'nı gezdi.
Afyonkarahisar Mevlevihanesi ve müzesini gezen El-Cenabi, müze müdürü Hasan Özpunar'dan bilgi aldı.
Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez'in rehberliğinde gezisini Taşhan ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ni gezerek sürdüren El-Cenabi, müze ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Afyonkarahisar'a son gelişi olmayacağını dile getiren El-Cenabi, "Bu şehri gezmeden önce o kadar güzel, o kadar derin tarihi olduğunu tahmin etmiyordum. O insanlar ki bu işle ilgiliydiler. Mirası muhafaza ediyorlar, onların elini sıkıyorum, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da buraya ait olduğumu hissediyorum. Çünkü bu eserler tüm insanlığın eseridir. Sanıyorum ki bu son ziyaretim olmayacak buraya. Çünkü burada ziyaret edecek yerler çok fazla. Şu anda ziyaret edecek zamanımız da yetmeyecektir." ifadesini kullandı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun daveti üzerine Afyonkarahisar'a geldiğini anlatan El-Cenabi, "Öyle inanıyorum ki şu anda Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi derin bir boyutu da vardır. Şu andaki ilişkilerin seviyesi çok iyidir. Biz bu seviyeden memnunuz ama aynı zamanda bunu da özellikle siyasi, kültürel ve ticari iş birliğinde yükseltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
El-Cenabi, son olarak Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.
Misafirperverliğinden dolayı yetkililere teşekkür eden El-Cenabi'ye gezisi sırasında Eroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Selman Ertürk de eşlik etti.
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, Afyonkarahisar'da

Ankara, Afyon, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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