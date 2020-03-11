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Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.

11.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:49
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

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