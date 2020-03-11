Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.
11.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:49
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.
Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı