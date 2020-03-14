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Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Türkiye'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a gelen uçağın inişine izin verilmedi. İçinde Türk vatandaşlarının bulunduğu uçak Ankara'ya yönlendirilirken, uçaktan yolcuların inmesine izin verilmedi. Uçak Bağdat'a geri gönderilecek.

14.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:09

Irak 'ın başkenti Bağdat 'tan İstanbul 'a giden uçağın inişine izin verilmedi. Türkiye'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a gelen uçağın inişine izin verilmedi. Uçak, Ankara 'ya yönlendirildi.

YOLCULARIN İNİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Sputnik'te yer alan habere göre, içinde Türk vatandaşlarının olduğu uçak Ankara'da iner inmez ablukaya alındı. Yolcuların inişine izin verilmezken, uçağın Bağdat'a geri gönderileceği belirtiliyor. Yolcular, Bağdat'tan kalkmadan önce uçağın İstanbul'a inişi için onay alındığını ancak inişine izin verilmediğini öne sürerken, yolcular ile yetkililer arasında görüşmeler sürüyor.

"BAKANLIK KORSAN UÇUŞ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ"

Bir yolcu 3 saattir uçakta mahsur kaldıklarını belirterek "Bağdat'tan İstanbul'a gidecektik. Irak'a ait uçak firması 'İstanbul'dan onay bekliyoruz' dediler. Daha sonra 'onay geldi' diyerek kalktık. Uçak inince İstanbul'da indiğimizi sandık ama Ankara'da inmiş. Mürettebat 'İstanbul'a inişe izin verilmediği için Ankara'da indik' dedi. Çok şaşırdık. Uçak ablukaya alındı. Bakanlık korsan uçuş olduğunu söylemiş. Uçaktaki herkes Türkiye vatandaşı. Polisler şuan dışarıda anons geçiyor 'Korsan uçuş, izin veremiyoruz. Geri dönmeniz gerekir' diyor. 3 saattir burada mahsur kaldık. Ailemizden uzak kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

Uçağın Bağdat'a geri gönderileceği belirtiliyor.

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Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Etiketler : İstanbul, Bağdat, Ankara, Irak, Güncel

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