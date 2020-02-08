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Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst üste 4 patlama meydana geldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

08.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:12Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst üste 4 patlama meydana geldi

'ın başkenti 'ın 4 farklı noktasında patlama meydana geldi. Yaşanan 4 patlamada 7 kişi yaralandı. Yaralananların tedavisi sürüyor.

Bağdat'ın kuzeyindeki semtinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 1 kadın ve 1 erkeğin yaralandığı, başkentin kuzeyindeki Hürriye semtinde meydana gelen patlamada ise 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

KAHVEDE PATLAMA

Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Cukuk bölgesinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu bir kişinin ağır yaralandığı, kentin doğusundaki Bağdat el-Cedide bölgesinde bir kahvede meydana gelen patlamada ise 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

IRAKLI YETKİLİLER DEAŞ'TAN ŞÜPHELENİYOR

Irak'ın başkenti Bağdat ve Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu kentlerde zaman zaman meydana gelen patlama ve terör saldırılarını üstlenen olmasa da Iraklı yetkiler saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu belirtiyor.


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