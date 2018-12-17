Irak'ın Başkentindeki Güvenlik Bariyerleri Kaldırılıyor

Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta 2003 yılından bu yana uygulanan kontrol noktaları ve beton bariyerler kaldırılmaya başlandı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı
tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentteki askeri uygulamalar planı ve trafik yoğunluğuna son vermek amacıyla bazı kontrol noktası ve beton bariyerler güvenlik güçlerince kaldırıldı. Açıklamada, Şab stadyumu kontrol noktası ve bölgedeki 8 beton bariyer ile birçok bölgede bulunan kontrol noktaları ve bariyerlerin kaldırıldığı bildirildi. - ERBİL
Bağdat Operasyonlar Komutanlığı,Bağdat,Irak
Kaynak: İHA