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Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi öldü.

08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18 Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra Valiliği önünde gece saatlerinde sivil itaatsizlik eylemi başlatan göstericilere güvenlik güçleri, gerçek mermiyle müdahale etti.
Irak güçlerinin sert müdahalesi, can kayıplarının yanı sıra 20'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtı.
- Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, salı günü yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Hükümet, Basra, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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