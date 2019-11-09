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Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde iki kişi öldü

Irak'ın Basra kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu iki gösterici hayatını kaybetti.

09.11.2019 03:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 03:08Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde iki kişi öldü
'ın kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu iki gösterici hayatını kaybetti.
AA muhabirine açıklamada bulunan, Basra Sağlık Dairesi'nden adını vermek istemeyen bir kaynak, kentteki hastanelerde göstericilerden iki kişiye ait cesedin ve onlarca yaralının bulunduğunu belirtti.
Hayatını kaybeden iki kişinin ölümünün ve yaralanmaların çoğunun gerçek mermiden kaynaklandığını dile getiren sağlık kaynağı, göz yaşartıcı gazdan dolayı birçok kişinin nefes yollarında tahriş meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan gösterilere tanık olanların yaptıkları açıklamalara göre, söz konusu iki kişinin ölümüne, Basra Valiliği önündeki protestolar sırasında gerçek mermiyle ateş eden güvenlik güçleri neden oldu.
Perşembe akşamı Basra Valiliği önünde sivil itaatsizlik eylemi başlatan göstericilere güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, salı günü yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Basra, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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