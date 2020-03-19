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Irak'ın Duhok kentindeki selde çok sayıda ev ve araç zarar gördü

Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 400 ev ile 200 araç büyük hasara uğradı.

19.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:04
Irak'ın Duhok kentindeki selde çok sayıda ev ve araç zarar gördü
Irak 'ın Duhok kentinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 400 ev ile 200 araç büyük hasara uğradı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Duhok kent merkezinde dün meydana gelen sel felaketinden en çok Beroşke Mahallesi'nin etkilendiğini belirtti.
Mahallede sel nedeniyle büyük hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, suya kapılarak sürüklenen araçların üst üste yığıldığı sokak fotoğrafları paylaşıldı.
Öte yandan IKBY'deki yerel medyada çıkan haberlerde, selde 400 ev ile 200 aracın büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Irak Bölgesel Yönetimi, Duhok, Irak, Güncel

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