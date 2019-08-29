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Irak'ın en büyük alışveriş merkezine ait depoda yangın - ERBİL

Irak'ın en büyük alışveriş merkezi, Erbil'deki Family Mall'e ait depolarda yangın çıktı.

29.08.2019 13:03
Irak'ın en büyük alışveriş merkezi, Erbil'deki Family Mall'e ait depolarda yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk firmaların ürünlerinin de bulunduğu Erbil'deki alışveriş merkezinin depo bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangında 8 depo kullanılmaz hale geldi.
Yangının can kaybına yol açmadığı belirtiliyor.
Türk firmalarına ait çok sayıda mağazanın da bulunduğu Family Mall, Irak'ın en büyük alıveriş merkezi olarak biliniyor.
Irak'ın en büyük alışveriş merkezine ait depoda yangın - ERBİL

Erbil, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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