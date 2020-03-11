Irak'ın Felluce kentinde koronavirüs nedeniyle 7 cami kapatıldı
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Felluce kentinde 7 cami kapatıldı, cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı.
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Irak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Felluce kentinde 7 cami kapatıldı, cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı.
Felluce Sünni Vakfı Müdürü Tarık Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayaletine bağlı Felluce kentinde 7 caminin kapatıldığını, cuma hutbelerinin süresinin de 10 dakikaya indirildiğini söyledi.
Kentteki camilerde erkeklere ve kadınlara yönelik tüm derslerin durdurulduğunu aktaran Ali, "Koronavirüsle Mücadele Yüksek Kriz Kurulunun tavsiyelerine göre yaşlılar ve hastalar cemaatle kılınan namazlara katılmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Ali, bu tedbirlerin Felluce'nin virüsten korunması için alındığını belirterek vatandaşlara talimatlara uyma çağrısında bulundu.
Felluce kentinde şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
Irak genelinde ise yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Felluce Sünni Vakfı Müdürü Tarık Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayaletine bağlı Felluce kentinde 7 caminin kapatıldığını, cuma hutbelerinin süresinin de 10 dakikaya indirildiğini söyledi.
Kentteki camilerde erkeklere ve kadınlara yönelik tüm derslerin durdurulduğunu aktaran Ali, "Koronavirüsle Mücadele Yüksek Kriz Kurulunun tavsiyelerine göre yaşlılar ve hastalar cemaatle kılınan namazlara katılmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Ali, bu tedbirlerin Felluce'nin virüsten korunması için alındığını belirterek vatandaşlara talimatlara uyma çağrısında bulundu.
Felluce kentinde şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
Irak genelinde ise yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Irak, Güncel
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