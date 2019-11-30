Haberler » Güncel » Irak'ın güney kentlerinde yas ilan edildi - Haber

Irak'ın güney kentlerinde yas ilan edildi

Irak'ın Zikar ve Necef kentindeki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında hayatlarını kaybedenler için ülkenin Nasriye, Necef, Babil, Divaniye, Misan ve Müsenna kentlerinde 3 gün yas ilan edildi.

30.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:15Irak'ın güney kentlerinde yas ilan edildi
'ın Zikar ve kentindeki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında hayatlarını kaybedenler için ülkenin Nasriye, Necef, Babil, Divaniye, Misan ve Müsenna kentlerinde 3 gün yas ilan edildi.
Irak'ın Zikar ve Necef kentinde geçtiğimiz günlerde 35 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanması sonucu kanlı protestolarda yaşamını yitirenler için Necef, Babil, Divaniye, Misan ve Müsenna'da 3 gün yas ilan edildi.
Zikar'dan sonra en kanlı protestoların yaşandığı Necef kentinde ise gerilim düşmedi. Necef Valisi Luey el-Yaseri kentte akan kanı durdurmak için hükümeti acilen müdahale etmeye çağırarak, kentte meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırmasını istedi.
Necef'te İran Konsolosluğu'nun protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından çıkan olaylarda 30'dan fazla protestocu hayatını kaybetmişti.
Irak'ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye zorlamıştı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Necef, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ  ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN BAŞLADI
21:40 Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
21:40 Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye: "Kerkük saldırılarını DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı"
21:38 Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı
21:36 İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:18 Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
19:41 HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 21:44:30