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Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasiriyye kentinde bugün yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.

06.10.2019 18:34Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasiriyye kentinde bugün yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Nasiriyye sakinleri, gösteri için kentin orta kesimindeki El-Habubi Meydanı'nda toplanmaya başladı.
Güvenlik güçleri de göstericilerin meydana ulaşmasını engellemek için müdahale etmeye başladı ancak göstericilerin meydana akın etmesini engelleyemedi.
Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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