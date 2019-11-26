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Irak'ın Halepçe kentinin yönetiminde kadınlar söz sahibi

Irak'ın Halepçe kenti Halepçe Belediye Başkanı Kuveystan Ekrem ile röportaj Halepçe Üniversitesi Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah'ın öğrencilerle sohbet etmesi Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah ile röportaj Muhafazakar yapısıyla bilinen Irak'ın Halepçe kentinde...

26.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:10
'ın Halepçe kenti
Halepçe Belediye Başkanı Kuveystan Ekrem ile röportaj
Halepçe Üniversitesi
Halepçe Üniversitesi Rektörü Abdullah'ın öğrencilerle sohbet etmesi
Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah ile röportaj Muhafazakar yapısıyla bilinen Irak'ın Halepçe kentinde belediye, kaymakamlık ve üniversite yönetiminde kadınlar yer alıyor.
Devrik lider Saddam Hüseyin tarafından 16 Mart 1988'de Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırının kadın tanıkları, bugün kentin en üst düzey görevlerinde bulunuyor.
Başarılı belediye başkanları arasında sayılan 53 yaşındaki Halepçe Belediye Başkanı Kuveystan Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kadın yöneticiliğin güzel bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah ise Irak'ın ilk kadın rektörü olduğunu belirterek, "Bu görevi icra etmemde iki faktör var. Birincisi kadın olarak kentte kadınların yönetimdeki tarihi yeri. İkincisi de kadın olarak bu görevin bana yüklediği sorumluluk." dedi.
Irak'ın Halepçe kentinin yönetiminde kadınlar söz sahibi

Mahabad, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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