Kaynak: AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Irak'ın imarı" konulu konferans ve fuar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok yabancı firmanın katılımıyla başladı.Başkentteki Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara Türkiye'nin yanı sıra İran, Mısır, Almanya, İtalya, Hindistan, Çin, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) inşaat ve diğer ilgili alanlarda şirketler katıldı.Konferans ve fuarın açılışı, Irak İmar, İskan ve Belediyeler Bakanı Benkin Rigani tarafından gerçekleştirildi.Rigani, konferansta yaptığı açılış konuşmasında, ülkenin özellikle inşaat alanında çok geride kaldığını, kent merkezleri ile ilçelerdeki durumun içler acısı olduğunu ve hiçbir mimari plan geliştirilmediğini belirterek, "Eskiden inşaat alanında kullanılan belirli alt yapı malzemeleri vardı. Onlar, kentlere güzel bir mimari görüntü verirdi. Özellikle de Bağdat'ta bunu görebilirdik. Ancak son dönemlerde kentlerimizdeki bu güzel mimari görüntü yok oldu." dedi.Irak'ın yeniden imarı için yerel şirketlerin inşaat alanına yönelmesi gerektiğini vurgulayan Rigani, "Yaklaşık 370 bin inşaat mühendisimiz var. Kayıtlara göre bunlardan yalnız 30 bini devlette çalışma imkanı bulmuş, yaklaşık 5 bini ise özel sektörde çalışıyor. Geri kalanlar ise ne yazık ki işsiz veya alan dışı sektörlerde çalışıyor." diye konuştu.Rigani ayrıca hükümetin bazı kentlerde yerleşim yerleri inşa etmeyi planladığını ve büyük kentlere yönelik göçün önüne geçebilmek için ilçelerde kalkınma projeleri geliştirileceğini söyledi.Bağdat'taki fuara, Türkiye'den 25 firma katılıyorÖte yandan AA muhabirine konuşan Türk Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları Anonim Şirketi Satış Müdürü Bora Aytaş, fuara Türkiye'den 25 firmanın katıldığını belirtti.Türkiye'nin alt yapı ve üst yapı firmaları olarak fuara güçlü bir katılım sağladığını kaydeden Aytaş, "Bağdat'taki fuardan beklentimiz çok yüksek." dedi.Aytaş ayrıca Türk firmalarının her geçen yıl bu tür fuarlara katılımının arttığına işaret ederek, Irak'ta mühendislik alanında güzel işler yapmak istediklerini dile getirdi.Bağdat'taki "Irak'ın imarı" konulu fuar 4 gün sürecek.