Haberler » Güncel » Haber

Irak'ın Kerbela ilinde patlama: 12 ölü

Irak'ın güneyindeki Kerbela ilinde bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

21.09.2019 09:04Irak'ın Kerbela ilinde patlama: 12 ölü
Irak'ın güneyindeki Kerbela ilinde bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:58 Irak kuzeyinde 2 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
09:58 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlisine ziyaret
09:58 (ÖZEL) İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu
09:57 Irak kuzeyinde 2 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
09:56 Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
09:55 ABD'de Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı
09:55 Tel Aviv'de yazılan oyun Ankara'da sahneleyecek