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Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

25.08.2019 08:09 Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi." ifadesini kullandı.

5 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

Havan mermilerinin köyün güney batı yönünden terör örgütü DEAŞ militanlarınca atıldığına dikkati çeken Kamil, havan saldırısıyla militanların köye girmeye çalıştığını ancak bölgede görev yapan Irak federal polis gücü tarafından engellendiğini söyledi.


Kerkük, Irak, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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