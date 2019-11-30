Haberler » Güncel » Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı - Haber

Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük kenti Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi Patlamada hasar gören araçların incelenmesi Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16...

30.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:17
'ın kenti
Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri
Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi
Patlamada hasar gören araçların incelenmesi
Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16 kişi yaralandı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.
Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.
Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:44 Diyarbakır'da iş yerindeki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
15:44 Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü
15:43 Bayrampaşa'daki Caprice Gold binasının havadan görüntüleri
15:42 Yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler
15:39 EMŞAV'dan 191. mevlit
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:45:02