Haberler » Güncel » Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı - Haber

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

29.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:37
'ın ve Salahaddin vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Salahaddin vilayetinde görevli Teğmen Ali Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salahaddin ve Kerkük kentlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı." dedi.
DEAŞ mensuplarının iki kent arasındaki geniş kırsal arazilerde gizlendiğini dile getiren Hüseyin, bölgedeki operasyonun 3 gün süreceğini söyledi.
Kerkük ve Salahaddin kentleri arasında yüzlerce köyün bulunduğunu bildiren Hüseyin, DEAŞ'ın burada terör saldırıları düzenlediğini ifade etti.
Hüseyin, operasyonun yapıldığı bölgede DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   Afyonkarahisar-şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi-ek - Haber
16:34   Zile'de sahte içki operasyonu - Haber
16:34   Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Haber
16:34   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 2020 hizmet planlama toplantısı - Haber
16:29   Osmancık Belediyesi 100. yerli otomobile talip oldu - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:43:10