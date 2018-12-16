Irak'ın Kuzeyi Gara ve Hakurk Bölgesinde 10 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak
'ın kuzeyi Gara ve Hakurk
bölgelerine 15-16 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatlarında, 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
Aralık,Milli Savunma Bakanlığı,Hakurk,Irak
16 Aralık 2018 Pazar 12:42