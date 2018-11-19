Irak'ın Kuzeyinde 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Irak
'ın kuzeyi Kandil
, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA
Kandil Dağı,TSK,Irak
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:35