Irak'ın Kuzeyinde 2 Günde 28 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

16 Aralık 2018 Pazar 11:24



16 Aralık 2018 Pazar 11:24

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 14-15 Aralık'ta Irak'ın Kuzey bölgesine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olan toplam 28 terörist etkisiz hale getirildi.TSK Irak Kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yurt içinde son yıllarda PKK'ya ağır darbe vuran TSK, Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne nefes aldırmıyor. TSK, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK hedefleri bir bir vuruyor. 14-15 Aralık'ta Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi. Ayrıca bu operasyonlarda üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan toplam silahlı 28 terörist etkisiz hale getirildi.Ayrıca, 13 Aralık'ta teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklarının katıldığı hava harekatında sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar Dağı ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerinde yer alan teröristlere ait 30'dan fazla hedef başarıyla vuruldu. Baskın tarzında yapılan harekat kapsamında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi.Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,