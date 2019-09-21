Haberler » Güncel » Haber

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

21.09.2019 10:06Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:47 Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
11:47 Düzce'de üniversite öğrencileri ikinci el eşya piyasasını canlandırdı
11:46 Engelleri atla aşan tedavi yöntemi hipoterapi
11:46 Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı
11:45 İran'da trafik kazası: 12 ölü
11:45 Neslican sosyal medyada günün en çok paylaşılan konusu oldu
11:45 Miryokefalon Zaferi'nin 843. yılı kutlandı